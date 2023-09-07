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Любовь Степушова

Неожиданное наступление ВСУ на Новодонецкое остановлено

5:19
Силовые структуры » Военные новости

Третий день ВСУ наступают на Новодонецкое и Клещеевку, пытаясь прорвать фронт там, где не их ждут. У Работино ВСУ выдохлись и "попали в колею" Иловайска.

Неожиданное наступление ВСУ на Новодонецкое остановлено
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

ВСУ неожиданно ударили на Времьевском выступе на Волноваху

После того, как все западные СМИ оттрубили о главном участке прорыва ВСУ возле Работино, украинцы провели две сильные контратаки на двух других направлениях — на Новодонецкое возле Угледара на Времьевском выступе, и на Клещеевку в обхват Артёмовска с юга.

Цель этих атак — посмотреть, не расслабились ли россияне и прорвать фронт там, "где нас не ждут".

Уже третий день идут бои под Угледаром на участке Новодонецкое — Новомайорское. Их освещают в Telegram Александр Ходаковский и "Батальон Восток", в котором он раньше был командиром, а сейчас занимает руководящую должность в Росгвардии ДНР.

Цель наступления на этом участке — расширить контроль на Времьевском выступе, прорваться дальше и взять под огневой контроль Волноваху и трассу "Мариуполь — Донецк".

Ходаковкий указывал 5 сентября, что ВСУ применили новую тактику — долго обстреливали минные поля, которые утратили свою эффективность, а сапёры не смогли их восстановить под плотным артогнём. В результате ВСУ смогли подойти к позициям россиян вплотную, практически не понеся потерь, и после работы прямой наводкой по укреплениям. ВС РФ оттянули технику назад.

Три дня боёв — продвижения ВСУ не допущено

7 сентября Ходаковский сообщил, что атаки ВСУ продолжаются в прежней манере: "противник накатывает, российская пехота периодически отходит на запасные, затем возвращается на исходные позиции и старается их восстанавливать".  В ответ на плотный артиллерийский огонь ВСУ ведётся работа авиации ФАБами.

"Батальон Восток” информировал утром 7 сентября, что установилось относительное затишье. Самые передовые позиции периодически переходят из рук в руки, но продвижения противник не имеет.

"Штурмовые группы ВСУ быстро расходуют БК и начинают испытывать его нехватку, а осуществлять подвоз мы не позволяем — периодически накрываем технику противника артиллерией", — пишут авторы.

Бойцы из ДНР хвалят армейских смежников на флангах — "морпехи из сороковой (бригады) держат удар и периодически контратакуют, соседи справа из тридцать седьмой тоже не дают себя сбить".

"Держимся. Если армия выделит ресурс для работы по нашим целям — живём. Если армии не до нас — получаем на голову тонны снарядов и скрипим зубами. Но ничего, как-то уже адаптировались".

Таким образом можно констатировать, что прорыв ВСУ к важной трассе "Мариуполь-Донецк" закончился провалом.

У Клещеевки ВСУ остановлены ВКС РФ

У Клещеевки ВСУ имели некоторое продвижение, снова зайдя на южные окраины села, однако высоты, которые были отбиты ВС РФ две недели назад, вернуть им не удалось.

Северо-западнее Клещеевки противник создал проблемы снабжения, указывает в Telegram MultiXAM, уничтожив переправу через канал, и продолжает держать это участок под огневым контролем, увеличив россиянам плечо подвоза боеприпасов. Сдерживать же активность ВСУ на данном участке удаётся, как и везде, за счет регулярных авиаударов ВКС России по переднему краю.

У Работина ВСУ попали "в колею" Иловайска

Между тем, у села Работино ситуация стабилизировалась. Украинский ресурс Mylitary Analitics пишет, что село разрушено до основания и южная его часть является серой зоной. Российские силы заняли главенствующие высоты за селом к югу от него, украинские части находятся внизу, что позволяет россиянам их контролировать.

Западные источники указывают, что "если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжать приток боеприпасов, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году".

Украинские источники тоже обсуждают этот вариант. Якобы главком ВСУ Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому, что нет смысла прорываться к Токмаку из-за ограниченности по времени до начала распутицы. Залужный считает важным сосредоточить усилия на расширение плацдарма вокруг Работина.

Однако, забравшись "в колею", из неё потом будет трудно выбраться. Вспоминается, что ВСУ зашли в августе 2014 года в Иловайск в ДНР, уверенные, что выйдут на границу с РФ. Но попали в котёл, что стало для них тяжёлым ударом, как в военном, так и в психологическом плане. Спасли Украину Порошенко тогда Минские соглашения. Сейчас подобных, хочется надеяться, не будет.

Читайте по теме: Власти Константиновки понимают, почему Зеленский убил жителей села

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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