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Любовь Степушова

В войсках РФ царит оптимизм, все готовятся к наступлению

5:04
Силовые структуры » Военные новости

Легендарный ополченец Александр Ходаковский задумался о подведении итогов войны, значит ВС РФ готовятся к наступлению.

В войсках РФ царит оптимизм, все готовятся к наступлению
Фото: starsity.ru

В армии думают о том, что будет после победы России

Бывший командир батальона "Восток" армии ДНР, а ныне один из руководителей Росгвардии республики Александр Ходаковский в Telegram высказался о послевоенном устройстве России.

"Когда война закончится — сначала все выдохнут с облегчением, но уже завтра начнут подводить итоги. Итоги будут подводить на каждой кухне — буквально каждая голова, способная к критическому мышлению, станет обобщать, систематизировать и стремиться к выводам", — написал он.

По его словам, жертвы, понесённые россиянами, не будут напрасны, если "уже сегодня начинать задумываться над тем, куда мы поведём страну завтра".

Оптимизм командира ополчения Донбасса, который не склонен делать необоснованные выводы, очевиден. Чем он вызван?

ВСУ исчерпали наступательные возможности

Вчера промелькнуло сообщении о начале нового "наката" ВСУ на Запорожском направлении в районе Работино-Вербовое.

Об этом написал в Telegram, в частности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Однако через некоторое время военные на месте сообщили, что наступление идёт силами до четырех рот, то есть до 400 человек. Для фронта, протяжённостью 800 км, это явно не наступление, а разведка боем. Тот же Рогозин через некоторое время дал отбой.

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Осетин" так и не понял, откуда пошла паника. "На телеграмном фронте без перемен", пишет он. По его словам, никаких накатов не было, как и мощнейшей артподготовки, и штурмовых действий. Была перестрелка, и та уже закончилась,

"С чего это пошло, не понимаю. Работает арта и минометы, но они работают ежедневно с обеих сторон. Не паникуйте, друзья и не устраивайте "перемоги", — посоветовал боец.

Итак, вывод первый: противник исчерпал свои наступательные возможности, нет энергии наступать, а поступающей техники недостаточно для прорывов.

Люди на освобождённых территориях сделали выбор в пользу РФ

Тот же Ходаковский воспрянул духом, потому что получается в Мариуполе "развеять дурман" в головах "одурманенных бандеровской пропагандой людей". По словам командира Росгвардии, самые "свидомые" ушли,  кто не ушёл — тех выявляют и изолируют, а "нормальные приходят в нормальное состояние и раны начинают затягиваться".

Ходаковский видит будущее свидомых так: справиться "с манией невозможно, но можно их лишить точки опоры, инструментов — зубы выбить, чтобы не кусалась, и пусть шипят бессильной злобой в строго отведённом месте".

Ходаковский уверен, что перелом на фронте непременно наступит, потому что:

  • украинский народ "сам себя решил сократить до предела";
  • на Украине начались разрушительные процессы такой силы, что шансов нет;
  • запущен механизм самоликвидации, "и с этим ничего уже не сделать: это украинское общество нежизнеспособно".

Украинские паблики публикуют данные о падении профессионализма в ВСУ, дефиците лекарств для раненых, потерях, достигающих более полумиллиона человек, депопуляции, инфляции, тотальной коррупции, бюджете, который держится только на иностранной помощи, которая вот-вот иссякнет, и о том, что крысы уже побежали с тонущего корабля.

"Система перестает работать, каждый элемент начинает думать о своем дальнейшем будущем. Это влияет на эффективность", — пишет Telegram-канал "Легитимный".

Российская армия готова наступать

А тем временем армия РФ мобилизовалась, перестроилась, накопила опыт. Увеличен независимый от внешних игроков военный бюджет, произошло наращивание объемов военного производства в два раза: со 100 до 200 танков в год и с 1 млн снарядов в год до 2 млн, пишет The Wall Street Journal. Накоплены резервы для наступления.

"Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили, что в армии формируют разведывательно-штурмовые бригады. Новые формирования войдут в состав общевойсковых армий и корпусов. В распоряжении бригад будут танки, легкая бронетехника, артиллерия и широкая номенклатура беспилотников. При этом, личный состав штурмовых отрядов обучат вести бои в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОТах.

Наступление ВС РФ готовится и состоится, и это угрожает Киеву потерей новых территорий в 2024 году, если не государственности.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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