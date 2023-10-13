ВС РФ постепенно затягивают "авдеевскую удавку"

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вокруг ситуации в Авдеевке российские военные поддерживают информационную тишину. По косвенным данным понятно, что пригород Донецка ВС РФ постепенно берут.

Фото: http://redstar.ru

Канонада уходит всё дальше от Донецка

Об этом сообщает военкор Александр Сладков.

"Всё дальше и дальше уходит канонада в сторону Авдеевки. Да, берут Авдеевку, но новостей у нас нет, потому что военные не хотят заранее говорить, и я их в этом категорически поддерживаю", — пишет журналист в Telegram.

Telegram-канал НгП раZVедка сообщает, что Киев стягивает к Авдеевке резервы, так как 72-ая бригада ВСУ "оттягивается потихоньку из города, бросая своих раненых". "В эфире истерика", часть прибывающих подразделений отказываются контратаковать, добавляют авторы канала.

Наступление армии РФ на Авдеевском направлении идёт третьи сутки при массированной поддержке артиллерии, авиации и ТОС "Солнцепёк". Продвижение затрудняют минные поля, дроны-камикадзе и беспилотные бомбардировщики типа "Баба Яга".

ВС РФ зашли уже в тыл ВСУ под Авдеевкой

По данным генштаба ВСУ на утро 13 октября, "отражено более 20 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского и Невельского".

Село Ласточкино находится прямо на западе от Авдеевки на основной дороге, по которой снабжается авдеевский гарнизон через Орловку. Ещё западнее находится Тоненькое. Российские Telegram-каналы пишут об атаках на Тоненькое. То есть можно сделать вывод, что россияне уже зашли в тыл группировке ВСУ в Авдеевке (вероятно с севера) и пытаются прорваться на соединение с южной группировкой.

Некоторые российские военные эксперты прогнозируют "долгое" сражение за Авдеевку, а на участке Работино-Вербовое будет затишье, так как силы ВСУ перебрасывают именно оттуда. Блогер Юрий Подоляка в Telegram сообщает, что на Запорожском, Артёмовском и других участках ВС РФ контратакуют с восстановлением утраченных рубежей. Главная задача — сковать и не дать ВСУ перебросить силы на Авдеевку.

Украинские источники также обратили внимание на этот участок фронта.

"Авдеевская удавка" затягивается по плану "Вагнера"

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник, сообщает, что что россияне начали операцию под названием "Авдеевская удавка". Они начали сдавливать фланги, и ВСУ удаётся пока их сдерживать, но потери после "огневого вала" — огромные, и в какой-то момент фланги ВСУ могут "рухнуть". Украинское командование опасается, что на участке Работино-Вербовое возможен контрудар российской армии, что обнулит весь летний "мини-успех" ВСУ.

Telegram-канал "ЗеРада" же указывает, что в военном плане наступление войск РФ напоминает план группы "Вагнера" по захвату Артёмовска — "не случайно ходили слухи, что к разработке захвата Авдеевки привлечены бывшие вагнеровцы".

Авторы канала считают, что на Авдеевке войска РФ "тренируются проводить наступление оперативно-тактического уровня с минимальными потерями личного состава". Они не исключают, что украинский генштаб может повторить ошибку — немотивированную "мясорубку" в Бахмуте.

Telegram-канал "Резидент" уточняет, что ситуация по Авдеевке намного сложнее для ВСУ, чем была под Артёмовском, так как она находится в отдалении от других городов, контролируемых Украиной.

"А значит, котел можно будет захлопнуть. Сейчас генштаб (ВСУ) ждёт изменения погоды, что должно помочь войскам, но вопрос остаётся открытым на зимний период. Противник накапливает боекомплект в Донецке, что позволяет атаковать наши войска почти без потерь", — резюмирует "Резидент".

Читайте по теме: Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему

Появилось видео, как боевики ВСУ в панике бегут с позиций в Авдеевке

ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку