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Любовь Степушова

Глобальный успех: в Авдеевке ВС РФ перешли укреплённую "линию АТО"

5:16
Силовые структуры » Военные новости

По всей линии фронта в Авдеевке ВС РФ перешагнули старую линию разграничения между ДНР и Украиной и развивают успех. Этому способствуют "новые инструменты", которые подавляют моральный дух ВСУ.

Глобальный успех: в Авдеевке ВС РФ перешли укреплённую "линию АТО"
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Глобально — ВС РФ в Авдеевке перешли "линию АТО"

По данным Telegram-канала Condottiero из вагнеровской сетки в Авдеевке, "глобальная" новость — в том, что "практически по всему нулю мы перешагнули "линию АТО". Заметим, что это очень поднимает дух российских бойцов, ведь в кровопролитных боях 2017 года этого сделать не удалось. Также теперь будет легче двигаться в менее укреплённых районах.

Кассетные боеприпасы — летающая погибель

Военный блогер Юрий Подоляка в обзоре 23 ноября в Telegram подчёркивает, что на Авдеевском направлении ВС РФ впервые применили кассетные боеприпасы (по некоторым данным, в районе микрорайона Химик. — Ред.). Судя по радиоперехватам, противник понёс большие потери. В украинских пабликах выражают недовольство в духе "а нас за что?".

"А что вы хотели, — отвечает Подоляка, — вы используете кассетные боеприпасы более полугода, и вам объясняли, что РФ рано или поздно их применит".

Применение ВС РФ кассетных бомб РБК-500 (масса — 500 килограммов, площадь поражения — примерно с футбольное поле) в военных пабликах сравнивают по параметрам поражения с боевой частью ракеты ATACMS. Наиболее опасным является совмещение РБК-500 с планирующим модулем УМПК — это летающая погибель.

По мнению Telegram-канала "Дневник десантника", надо расширять применение кассетных бомб, что позволит "избавиться от контратак противника на переднем крае фронта". Автор призывает "усиленно беречь нашу авиацию, на которую ВСУ сейчас начнут активно охотиться".

По словам Юрия Подоляки, у ВС РФ появилось "много новых инструментов", применение которых минимизирует потери российской армии при наступательных действиях. Присутствует также подавляющее преимущество по боекомплекту и БПЛА, поэтому ВСУ в Авдеевке отступают и "смотрят на всё пессимистично".

На северном фланге авдеевского фронта: АКХЗ обошли в с юга

Telegram-канал "Негуманитарная помощь Разведка" сообщает, что за истекшие сутки на северном фланге российская армия сосредоточилась на уничтожении живой силы и матчасти противника — били по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) и в направлении на Бердычи, а также по лесополосам в районе Новокалинова, у Красногоровки, в районе пересечения двухх железнодорожных веток.

По мнению авторов, прорыв основной линии обороны противника на севере является сложившейся реальностью.

Telegram-канала Condottiero продолжает, что застройка южнее АКХЗ "практически вся под нами". По его словам, ВСУ "почему то несильно бьются за неё", вероятно, "ТРО из дедов сказывается". Тот же канал подтверждает, что на этом направлении активно применяются "Ланцеты" и "ФАБы с кассетами".

На юге: ВС РФ расширяют прорыв по Ясиноватовскому переулку

ВС РФ в промзоне Авдеевки двигаются по Ясиноватовскому переулку, расширяя зону контроля. Telegram-канал "Фронтовик" информирует, что за ночь продвинулись по дачному посёлку "Виноградники", который находится юго-западнее промзоны. Некоторые каналы указывают, что в там остались не взятыми несколько высотных зданий на западе.

Telegram-канал "Шёпот Фронта" пишет, что приходят сообщения о взятии Степового (Петровского) — западнее промзоны. По мнению автора, это возможно, так как "противника в селе нет давно, а недавно его выдавили от границ села за поля за ним".

Украинские источники подтверждают продвижение ВС РФ в Авдеевке

Украинские источники подтверждают продвижение россиян в Авдеевке. Пресс-атташе ВСУ Александр Штупун заявил, что российские войска увеличили количество штурмовых операций в районе Авдеевки примерно на 25-30%.

Широко расходится видео бойца 47-й бригады, подготовленной в странах НАТО, в котором он жалуется на нехватку боекомплекта, артиллерии и fpv-дронов и на то, что ВСУ несут в Авдеевке большие потери. Он призывает снять "розовые очки", так как ВС РФ уверенно продвигаются в Авдеевке.

По словам солдата, преимущество России в том, что её экономика перестроилась под войну, а на Украине такого нет:

"Отходим из посадки, и что нам, брусчаткой забросать врага?"

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка
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