Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку

С полудня 1 декабря стали поступать сообщения с мест, что ВС РФ сильно продвинулись в Марьинке, пригороде Донецка.

Фото: скрин с видео в Telegram

Над Марьинкой реет Знамя Победы

Telegram-канал "Шёпот Фронта" в полдень сообщил, что в юго-западной части Марьинки "вбит клин", идут бои. К 14 часам этот же источник сообщил, что вся южная часть Марьинки находится под контролем ВС РФ. К 15 часам автор канала Руслан Татаринов уточнил, что "Марьинка — всё!".

Информацию о продвижении в Марьинке подтвердил Telegram-каналу "Mash на Донбассе" советник главы ДНР Ян Гагин. Гагин добавил, что ещё рано говорить о полном взятии города. В 14 часов головной канал Mash со ссылкой на свои источники подтвердил, что российская армия взяла город штурмом и над ним уже поднят российский флаг.

Telegram-канал "Донецкий стрингер" уточняет, что наступление ВС РФ началось во время попытки ротации ВСУ.

"Сейчас идёт зачистка позиций противника и закрепление наших войск там".

При этом военкор Андрей Руденко проинформировал, что ВСУ предварительно начали покидать Марьинку.

Украинские источники подтверждают заход в западную часть города.

ВС РФ контролируют 90% территории Марьинки

Марьинка — пригород Донецка и так же, как и Авдеевка, находится среди первоочередных целей для освобождения российской армией.

Взятие города давно назревает. Власти ДНР сообщали в январе, что за ВСУ остаются лишь многоэтажки на западе и от них до конца застройки — 300-400 метров.

Как следует из карт наступления, публикуемых в соцсетях, ВС РФ сделали стратегический прорыв, обойдя город с юго-запада. Украинские войска сейчас прижаты к реке Осикова и удерживают северо-западные окраины, но пути снабжения гарнизона находятся под прямым огнём ВС РФ, что делает его позиции слабыми.

Под контролем ВС РФ в настоящий момент находится порядка 90% территории населённого пункта, сообщил к 16 часам Telegram-канал "Негуманитарная помощь и разведка".

Медленно, но верно столица ДНР освобождается от угрозы обстрелов артиллерией.

К западу от Марьинки открывается дорога на Курахово, к северу находится укрепрайон ВСУ в Красногоровке. К югу-западу — дорога на Угледар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о строительстве фортификационных сооружений по всему участку фронта на Донбассе, считая направление на Марьинку одним из самых опасных для развития наступления ВС РФ.

Читайте по теме:

"Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"?

Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder

ВС РФ прошли Марьинку до края: ВСУ скоро потеряют ещё один город в Донбассе