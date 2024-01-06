Ядерные силы РФ при гипотетическом противостоянии с США уничтожат Америку

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские ядерные силы ввели в строй новый ракетный полк, оснащенный мобильным наземным ракетным комплексом РС-24 "Ярс".

Фото: mil.ru

Ярс — ядерная ракета сдерживания

Это событие является частью масштабной программы модернизации российских ядерных сил, которая проводится в последние годы.

"Ярс" является одной из двух новейших российских межконтинентальных баллистических ракет, наряду с гораздо более крупной ракетой "Сармат". "Ярс" имеет дальность полета около 12 тысяч километров и может нести до шести ядерных боеголовок. "Сармат" имеет дальность полета около 18 тысяч километров и может нести до 15 ядерных боеголовок.

Российская армия эксплуатируют новые МБР в мобильном и шахтном вариантах.

"У разных типов базирования МБР свои преимущества. Например, шахты, безусловно, лучше защищены от попадания крылатыми ракетами или другими средствами воздушного нападения. Ракета расположена на значительной глубине и защищена железобетонными колпаками", — рассказывает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Ввод в строй нового ракетного полка "Ярс" свидетельствует о том, что Россия продолжает наращивать свой ядерный потенциал. Разумеется, это наш ответ американской экспансии в Европе, и этот ответ связан с растущей напряженностью в отношениях между Россией и Западом.

А что у них

А тем временем Соединенные Штаты столкнулись с возможной потерей боеспособности своих межконтинентальных баллистических ракет. Это связано с тем, что разработка преемника ракеты Minuteman III, которая находится на вооружении США с 1970-х годов, идет с "серьёзным скрипом".

Если США не смогут разработать новый класс межконтинентальных баллистических ракет, они будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных МБР. Это существенно снизит ядерный потенциал США и может привести к изменению баланса сил в ядерной сфере.

В целом, нельзя не отмечать, что в ядерной сфере наблюдается тенденция к росту напряженности. Россия наращивает свой ядерный потенциал, а США сталкиваются с проблемами с модернизацией своих ядерных сил. Это может привести к ухудшению отношений между двумя странами и повышению риска ядерного конфликта.

Наземные силы МБР армии РФ на сегодняшний день считаются самыми боеспособными в мире, несмотря на серьёзное расширение и модернизацию гораздо меньшего арсенала Китайской Народной Республики.

Вашингтон, напротив, полагается на старейший класс своих межконтинентальных баллистических ракет — Minuteman III, как единственный класс (а он является довольно возрастным). Ну и как выше я уже отметил, серьёзные трудности в разработке преемника повысили вероятность того, что Пентагон будет вынужден совсем отказаться от развертывания наземных МБР и вывести из эксплуатации ракетный комплекс Minuteman III без замены.

Вывод

Российские ядерные силы значительно превосходят ядерные силы США в области наземных межконтинентальных баллистических ракет. Россия располагает более современным и боеспособным арсеналом, в то время как США вынуждены полагаться на устаревшие ракеты Minuteman III.

Этот вывод имеет важные стратегические последствия. Он означает, что Россия имеет значительное преимущество в случае ядерной войны. Это может привести к росту напряженности между двумя странами и, по мнению западных аналитиков, "к более агрессивной политике России".

Ключевые факторы, определяющие превосходство российских ядерных сил:

Наличие более современных ракет, способных нести несколько боеголовок независимого наведения.

Наличие гиперзвуковых планирующих аппаратов "Авангард", которые чрезвычайно трудно перехватить.

Планы по дальнейшему расширению и модернизации арсенала.