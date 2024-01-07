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Дмитрий Плотников

РСЗО "Ураган". Система, которая ещё потреплет врага

4:19
Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России анонсировало старт поставок в ВС РФ в зону спецоперации первой батареи перспективных РСЗО 9К512 "Ураган-1М".

РСЗО "Ураган". Система, которая ещё потреплет врага
Фото: mil.ru

В ноябре 2022 года глава ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявил о том, что системы "Торнадо-С" постепенно приходят на смену имеющимся РСЗО "Ураган" и "Смерч".

А каковы же вообще перспективы использования реактивных систем залпового огня "Ураган" в российской армии?

Старичок устарел?

Однако уже в декабре того же года появились сообщения о том, что армия получает новые модернизированные машины "Ураган" на новом шасси.

По всей вероятности, ВС РФ пока не собираются отказываться от "Ураганов". Скорее всего, будет осуществляться модернизация имеющейся техники для продления её срока службы и повышения возможностей в бою.

Вполне вероятно, что в будущем сокращение видов РСЗО и произойдёт до пары основных образцов. Тогда наверняка "Ураган" постепенно заменят более современными "Торнадо-С".

Получается, что будущее "Ураганов" в армии России пока не определено. Но, возможно, что эта система будет модернизирована и сохранится на вооружении в течение нескольких лет. Однако также существует вероятность того, что она будет постепенно заменена более совершенными системами.

"Ураганная" история

Реактивная система залпового огня "Ураган" разработана в СССР была в 1970-х годах и она до сих пор состоит на вооружении ВС РФ. Система имеет ряд недостатков, связанных с устаревшим шасси и системой управления огнём.

В последние годы ведется модернизация "Урагана" с целью повышения его боевых возможностей. Улучшаются все особенности и характеристики, ну а достоинства перспективных РСЗО 9К512 "Ураган-1М" налицо.

Преимущества "Урагана-1М" по сравнению с его предшественником, РСЗО 9К57 "Ураган":

  • Бикалиберные боеприпасы, позволяющие использовать как неуправляемые 220-мм реактивные снаряды, так и управляемые 300-мм ракеты. Это повышает гибкость и универсальность системы, позволяя использовать её для решения широкого спектра задач.
  • Увеличенный радиус действия 220-мм снарядов до 40-45 км, что позволяет эффективно поражать цели на этом удалении.
  • Пакетная перезарядка, позволяющая произвести замену боекомплекта за 3-5 минут. Это значительно повышает боеготовность системы и снижает время, необходимое для подготовки к повторному залпу.
  • Ускоренный перевод из походного в боевое положение, занимающий всего 20 секунд. Это позволяет системе быстрее занять позицию и начать стрельбу, что повышает ее живучесть в условиях контрбатарейной борьбы.
  • "Ураган-1М" может быть использован для контрбатарейного противодействия украинской 155-мм артиллерии, а также для подавления огневых позиций имеющихся в распоряжении ВСУ чешских 122-мм РСЗО RM-70.

Конечно, "Ураган-1М" является перспективной РСЗО, обладающей рядом преимуществ по сравнению с предшественником. Ввод этих систем в эксплуатацию в российской армии должен повысить огневые возможности и эффективность в борьбе с противником.

Кроме перечисленных преимуществ, "Ураган-1М" имеет и другие достоинства. Например, система оснащена новой системой управления огнём, которая обеспечивает более высокую точность стрельбы. Кроме того, "Ураган-1М" имеет более надежную конструкцию и сниженную стоимость эксплуатации.

Ввод "Урагана-1М" в эксплуатацию является важным шагом в развитии российской реактивной артиллерии. Система позволит российской армии повысить эффективность огневого поражения противника и расширить спектр решаемых задач в СВО.

ВС РФ начали получать РСЗО 9К57-1М «Ураган-1М» на базе шасси БАЗ-69092
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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