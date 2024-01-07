РСЗО "Ураган". Система, которая ещё потреплет врага

Минобороны России анонсировало старт поставок в ВС РФ в зону спецоперации первой батареи перспективных РСЗО 9К512 "Ураган-1М".
В ноябре 2022 года глава ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявил о том, что системы "Торнадо-С" постепенно приходят на смену имеющимся РСЗО "Ураган" и "Смерч".
А каковы же вообще перспективы использования реактивных систем залпового огня "Ураган" в российской армии?
Однако уже в декабре того же года появились сообщения о том, что армия получает новые модернизированные машины "Ураган" на новом шасси.
По всей вероятности, ВС РФ пока не собираются отказываться от "Ураганов". Скорее всего, будет осуществляться модернизация имеющейся техники для продления её срока службы и повышения возможностей в бою.
Вполне вероятно, что в будущем сокращение видов РСЗО и произойдёт до пары основных образцов. Тогда наверняка "Ураган" постепенно заменят более современными "Торнадо-С".
Получается, что будущее "Ураганов" в армии России пока не определено. Но, возможно, что эта система будет модернизирована и сохранится на вооружении в течение нескольких лет. Однако также существует вероятность того, что она будет постепенно заменена более совершенными системами.
Реактивная система залпового огня "Ураган" разработана в СССР была в 1970-х годах и она до сих пор состоит на вооружении ВС РФ. Система имеет ряд недостатков, связанных с устаревшим шасси и системой управления огнём.
В последние годы ведется модернизация "Урагана" с целью повышения его боевых возможностей. Улучшаются все особенности и характеристики, ну а достоинства перспективных РСЗО 9К512 "Ураган-1М" налицо.
Преимущества "Урагана-1М" по сравнению с его предшественником, РСЗО 9К57 "Ураган":
Конечно, "Ураган-1М" является перспективной РСЗО, обладающей рядом преимуществ по сравнению с предшественником. Ввод этих систем в эксплуатацию в российской армии должен повысить огневые возможности и эффективность в борьбе с противником.
Кроме перечисленных преимуществ, "Ураган-1М" имеет и другие достоинства. Например, система оснащена новой системой управления огнём, которая обеспечивает более высокую точность стрельбы. Кроме того, "Ураган-1М" имеет более надежную конструкцию и сниженную стоимость эксплуатации.
Ввод "Урагана-1М" в эксплуатацию является важным шагом в развитии российской реактивной артиллерии. Система позволит российской армии повысить эффективность огневого поражения противника и расширить спектр решаемых задач в СВО.
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