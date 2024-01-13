Четвёртым ударом по Украине ВКС РФ сделали сводки противника близкими к реальным

ПВО Украины уничтожено: эффективность составляет менее 25%

4:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина перестала сообщать, что её ПВО сбила все русские ракеты. После трёх ударов ВКС РФ она превратилось в "решето", и надо выпрашивать у Запада новые поставки.

Фото: Kremlin.ru

На Украине ПВО больше не працуе

13 января ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации. Групповой удар высокоточным оружием наносился по предприятиям, производящим снаряды различных видов, порох и БПЛА, добавили в Минобороны, заметив, что все цели поражены.

Сегодняшняя атака стала четвёртым крупномасштабным обстрелом со дня трагического удара из РСЗО по Белгороду две недели назад.

Как сообщается в сводке Воздушных сил (ВС) ВСУ в Telegram, противовоздушная оборона (ПВО) Украины сбила всего восемь ракет из 37, которые были запущены утром 13 января. То есть эффективность ПВО составила уже меньше 25%.

В отчёте ВС ВСУ говориться, что сбить не удалось, в том числе:

6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К со стороны Тамбова;

5 крылатых ракет (КР) Х-101/Х-555/Х-55 из района Каспия;

6 крылатых ракет Х-22 из Брянской области РФ;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из Крыма;

2 управляемые авиаракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 на Херсонщине;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области.

Сводки ВС ВСУ стали приближаться к реальности, информационные перемоги о том, что всё сбито, уже не радуют украинцев. Это вызвано тем, что средства ПВО и ракеты к ним действительно уничтожаются, и надо срочно ещё просить пополнения у Запада. А также тем, что потери и разрушения больше невозможно скрыть от населения.

Источник в Генштабе рассказал Telegram-каналу "Резидент", что эффективность ПВО сильно упала из-за уничтожения нескольких батарей ЗРК NASAMS и IRIS-T. При этом США запретили использовать ЗРС Patriot при запусках "Кинжалов", что "станет причиной уничтожения других систем ПВО и фактически открытым небом над Украиной".

Тактика ударов ВКС РФ по ПВО Украины

Блогер Юрий Подоляка в Telegram оценивает удар 13 января, как нестандартный и даже уникальный.

По его словам, сначала была запущена первая группа КР Х-101 — имитационных ракет, предназначение которых состоит в том, чтобы многократно меняя свой курс, вскрывать систему ПВО противника. Далее, по этим данным, с использованием самолетов Ту-22М3, Миг-31К и Су-35, было нанесено несколько ударов сверхскоростными высокоточными средствами поражения по средствам ПВО ВСУ.

При этом ракетами Х-31 были поражены РЛС противника.

Цели ВС РФ изменились после трагедии в Белгороде

The New York Times сообщает, что крылатые и гиперзвуковые ракеты были направлены на разные города, включая Харьков, Киев и Львов. Газета подсчитала, что в трёх предыдущих крупных воздушных атаках, начиная с 29 декабря, было использовано более 270 ракет, и "этот объем истощил систему ПВО Украины, сделав ее более уязвимой для будущих обстрелов".

Отсутствие надежной системы ПВО означает, что Украине придется делить ресурсы между линией фронта и городами, удаленными от боевых действий, делает вывод издание.

Российские источники предполагают, что готовится наступление, поэтому зачищается ПВО.

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заметила в Telegram, что цель россиян сейчас — "максимально нас истощить":

"Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться".

При этом, по её словам, сами русские "экономят свой личный состав", используя тактику штурмов малыми группами, на которые ВСУ вынуждены расходовать много снарядов. Маляр указывает, что одновременно РФ приступила к формированию новых соединений — русские готовятся к следующему этапу военных действий.

Читайте по теме: Запад в 25 раз мощнее РФ и Украина обязана побеждать. Почему не побеждает?

После третьего удара ВКС РФ по тылам ВСУ стала понята новая стратегия СВО

Реперная точка приближается: дуэль Белгород-Харьков становится определяющей