РФ производит достаточно "Гераней", чтобы по целям в Одессе одновременно полетели тысячи

ВС РФ провели тренировку начала массированного наступления на Одессу

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ВС РФ готовятся к одновременному запуску сотен или тысяч "Гераней" по Украине. Вероятно, так начнётся массированное наступление на Одессу.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

ВКС РФ нанесли массированный удар "Геранями" по целям в Одесской области

В ночь на 5 марта прошла массированная атака БПЛА-камикадзе "Герань" на военные цели в Одессе и области. Как сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник, "россияне били по РЛС вокруг Одессы — снова решили "ослепить" ВСУ".

Telegram-канал "Типичная Одесса" указывает, что ПВО не справилось, минимум было девять прилётов. Канал предупреждает, что "передвижные бригады" стрелков ВСУ не сбивают дроны на подлёте к городу, а дают залететь в застройку, и там "их давят рэбами". Это приводит к ударам по жилым домам.

Российские источники сообщают, что нанесено поражение

портовой инфраструктуре Одессы,

железнодорожной инфраструктуре в посёлке Дачное,

сборочным цехам морских БПЛА в посёлке Черноморское.

Несколько взрывов прогремели на территории одесского аэродрома. Уничтожена пусковая установка комплекса противовоздушной обороны противника.

"Герани" становятся главной ударной силой ВКС РФ

Изменилась тактика применения "Гераней". Теперь они заходят на цель сразу с нескольких направлений, что дезориентирует средства ПВО.

"Россияне используют все возможности беспилотников, выстраивая для них сложные и продуманные маршруты полётов. Они учитывают высоты и коридоры, разведданные о нашей ПВО, обходят возможные места дислокации наших мобильных групп", — рассказал украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов.

Военный эксперт ВСУ по связи Сергей Флеш добавляет, что "Герани" избегают собираться в группы, и если по маршруту был сбит один дрон, то следующие обходят место, где располагается расчёт ПВО. Кроме того, у дронов появился новый передатчик с автономным питанием.

Как сообщает источник "Легитимного", ВКС РФ в настоящее время ежедневно применяют против ВСУ около 80-100 БПЛА камикадзе "Герань" и ими ежедневно уничтожают "склад с боеприпасами" оценочной стоимостью более миллиона долларов. А также склады с ГСМ, провизией или снаряжением, или цех по производству обмундирования, или рембазу, или инфраструктурный энергетический объект, или пункт расположения ВСУ и т. д.

"Это как для вас укус комара. Один не страшен, а представляете каждый день по 40, 60, 100 укусов, и так на протяжении почти года. Причём с повышающейся динамикой", — отмечает автор.

Тысячи камикадзе "Герань" полетят при начале широкого наступления

В Telegram Владимира Соловьёва показали один из цехов, где производят "Герани" старой и новой (чёрные) модификаций.

Видно, что готовой продукции огромное количество. Такой сборочный цех, по данным украинцев, может производить от 600 до 2000 дронов в месяц, тогда как украинские разведчики говорили о том, что 600-800 штук в месяц — это уже угрожающее для ВСУ количество.

"Легитимный" предполагает, что скоро производство БПЛА "Герань" в РФ будет увеличено до 10 тысяч штук в месяц и по целям на Украине одновременно полетят сотни или тысячи камикадзе, которые перегрузят "буквально всё".

Предполагаем, что это будет означать начало широкой наступательной операции на Харьков или Одессу.

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