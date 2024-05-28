Случилось то, чего больше всего боялся Сырский - ВС РФ вышли к Карловке

Освобождение ДНР близко: взятие Карловки открывает путь на Селидово и Покровск

3:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После взятия Нетайлово ВС РФ стремительно продвинулись на 5 км на запад — к Карловке, которая стоит на южной оконечности одноимённого водохранилища.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Начались бои за Карловку, которая открывает путь на Селидово

Западный берег Карловского водохранилища значительно выше восточного и сильно укреплен. Там же проходит трасса М30, удобная для переброски подкреплений ВСУ из Селидово — одного из центральных логистических хабов ВСУ в Донбассе.

От Карловки до Селидово — всего 13 километров, что достаточно для поражения логистики ВСУ из ствольной артиллерии, не говоря уже о реактивной. Кроме того за Карловкой до Селидово нет крупных сел и деревень, где ВСУ можно было бы закрепиться.

Украинские источники подтверждают, что за Карловку уже начались бои. По их мнению, "это такой психологический момент, как Авдеевка или Очеретино". И как только будет взята балка Домаха перед Карловкой, ситуация станет неконтролируемой.

Следующая цель ВС РФ — Покровск

По этой же линии из водохранилищ — к северу от Карловки, идёт наступление от Уманского на Новосёловку Первую.

Там тоже есть успех — севернее Уманского ВС РФ продвинулись до 750 метров и закрепились у восточной части балки Бабаки, сообщают украинские паблики. Американский институт изучения войны (IWN) ожидает, что ВСУ скоро сдадут также Яснобродовку, расположенную между Карловкой и Первой Новосёловкой, и "отойдут за естественные водные преграды, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте в районе Карловского водохранилища".

Это направление в целом — на город Покровск, поддерживают наступающие части ВС РФ от Очеретино на населённый пункт Прогресс.

Случилось то, чего больше всего боялся Сырский

Переброс резервов ВСУ на Харьковское направление ослабил способность украинской армии противостоять ВС РФ на других направлениях.

В частности, Покровское направление противник считал главным для ВС РФ в летней кампании. Об этом сообщал главком Александр Сырский в Telegram и другие украинские источники.

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", — указал главком.

После взятия Покровска можно будет освобождать города Константиновка и Славянск в ДНР и выходить на границы республики.

"С занятием Покровска, Кремль планирует обойти украинские оборонительные сооружения на восточном фронте и окружить группировку ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск. Украине рекомендуют перебросить все резервы на это направление, чтобы остановить прорыв и стабилизировать фронт", — сообщил Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в британской разведке.

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