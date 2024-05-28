Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Случилось то, чего больше всего боялся Сырский - ВС РФ вышли к Карловке

Освобождение ДНР близко: взятие Карловки открывает путь на Селидово и Покровск

3:09
Силовые структуры » Военные новости

После взятия Нетайлово ВС РФ стремительно продвинулись на 5 км на запад — к Карловке, которая стоит на южной оконечности одноимённого водохранилища.

Освобождение ДНР близко: взятие Карловки открывает путь на Селидово и Покровск
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Начались бои за Карловку, которая открывает путь на Селидово

Западный берег Карловского водохранилища значительно выше восточного и сильно укреплен. Там же проходит трасса М30, удобная для переброски подкреплений ВСУ из Селидово — одного из центральных логистических хабов ВСУ в Донбассе.

От Карловки до Селидово — всего 13 километров, что достаточно для поражения логистики ВСУ из ствольной артиллерии, не говоря уже о реактивной. Кроме того за Карловкой до Селидово нет крупных сел и деревень, где ВСУ можно было бы закрепиться.

Украинские источники подтверждают, что за Карловку уже начались бои. По их мнению, "это такой психологический момент, как Авдеевка или Очеретино". И как только будет взята балка Домаха перед Карловкой, ситуация станет неконтролируемой.

Следующая цель ВС РФ — Покровск

По этой же линии из водохранилищ — к северу от Карловки, идёт наступление от Уманского на Новосёловку Первую.

Там тоже есть успех — севернее Уманского ВС РФ продвинулись до 750 метров и закрепились у восточной части балки Бабаки, сообщают украинские паблики. Американский институт изучения войны (IWN) ожидает, что ВСУ скоро сдадут также Яснобродовку, расположенную между Карловкой и Первой Новосёловкой, и "отойдут за естественные водные преграды, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте в районе Карловского водохранилища".

Это направление в целом — на город Покровск, поддерживают наступающие части ВС РФ от Очеретино на населённый пункт Прогресс.

Случилось то, чего больше всего боялся Сырский

Переброс резервов ВСУ на Харьковское направление ослабил способность украинской армии противостоять ВС РФ на других направлениях.

В частности, Покровское направление противник считал главным для ВС РФ в летней кампании. Об этом сообщал главком Александр Сырский в Telegram и другие украинские источники.

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", — указал главком.

После взятия Покровска можно будет освобождать города Константиновка и Славянск в ДНР и выходить на границы республики.

"С занятием Покровска, Кремль планирует обойти украинские оборонительные сооружения на восточном фронте и окружить группировку ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск. Украине рекомендуют перебросить все резервы на это направление, чтобы остановить прорыв и стабилизировать фронт", — сообщил Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в британской разведке.

Читайте по теме: Версия: удар "Кинжалами" по аэродрому Староконстантинов поразил F-16

ВС РФ взяли два села на Купянском направлении. До реки Оскол - 13 км

Ядерные учения в России показывают, что проблему Британии решит "Искандер М"

"Бывают и рукопашные схватки": как работают штурмовые группы в зоне СВО
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы карловка
Обсудить
Новости Все >
Диетолог Петрова: оптимальный выбор для окрошки - кефир, тан или айран
Стоимость однодневного ОСАГО для такси составит 100 рублей
Риелтор Рачкова: законную силу договору аренды даёт регистрация
Названы глобальные последствия таяния ледников
Названа стоимость путешествия в доме на колёсах по России
Юрист посоветовал покупать землю у государства за 3-15% от её кадастровой стоимости
Как приготовить чизкейк с манго
Эксперт Градова: Цены на жилье в Сочи поднялись на 10-15 процентов
Эксперт Гатин оценил последствия перехода на общую систему налогообложения
Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Гиперзвуковая ракета "Циркон" недостижима для ПРО Запада Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Освобождение ДНР близко: взятие Карловки открывает путь на Селидово и Покровск
Юрист посоветовал покупать землю у государства за 3-15% от её кадастровой стоимости
Как приготовить чизкейк с манго
Эксперт Градова: Цены на жилье в Сочи поднялись на 10-15 процентов
Эксперт Гатин оценил последствия перехода на общую систему налогообложения
Гиперзвуковая ракета "Циркон" недостижима для ПРО Запада
Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни
Чистотел может улучшить рост растений
Кинологи назвали признаки довольной собаки
РУСАДА тестировало на допинг футболистов "Локомотива" чаще, чем других
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников