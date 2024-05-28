Случилось то, чего больше всего боялся Сырский - ВС РФ вышли к Карловке

После взятия Нетайлово ВС РФ стремительно продвинулись на 5 км на запад — к Карловке, которая стоит на южной оконечности одноимённого водохранилища.
Западный берег Карловского водохранилища значительно выше восточного и сильно укреплен. Там же проходит трасса М30, удобная для переброски подкреплений ВСУ из Селидово — одного из центральных логистических хабов ВСУ в Донбассе.
От Карловки до Селидово — всего 13 километров, что достаточно для поражения логистики ВСУ из ствольной артиллерии, не говоря уже о реактивной. Кроме того за Карловкой до Селидово нет крупных сел и деревень, где ВСУ можно было бы закрепиться.
Украинские источники подтверждают, что за Карловку уже начались бои. По их мнению, "это такой психологический момент, как Авдеевка или Очеретино". И как только будет взята балка Домаха перед Карловкой, ситуация станет неконтролируемой.
По этой же линии из водохранилищ — к северу от Карловки, идёт наступление от Уманского на Новосёловку Первую.
Там тоже есть успех — севернее Уманского ВС РФ продвинулись до 750 метров и закрепились у восточной части балки Бабаки, сообщают украинские паблики. Американский институт изучения войны (IWN) ожидает, что ВСУ скоро сдадут также Яснобродовку, расположенную между Карловкой и Первой Новосёловкой, и "отойдут за естественные водные преграды, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте в районе Карловского водохранилища".
Это направление в целом — на город Покровск, поддерживают наступающие части ВС РФ от Очеретино на населённый пункт Прогресс.
Переброс резервов ВСУ на Харьковское направление ослабил способность украинской армии противостоять ВС РФ на других направлениях.
В частности, Покровское направление противник считал главным для ВС РФ в летней кампании. Об этом сообщал главком Александр Сырский в Telegram и другие украинские источники.
"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", — указал главком.
После взятия Покровска можно будет освобождать города Константиновка и Славянск в ДНР и выходить на границы республики.
"С занятием Покровска, Кремль планирует обойти украинские оборонительные сооружения на восточном фронте и окружить группировку ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск. Украине рекомендуют перебросить все резервы на это направление, чтобы остановить прорыв и стабилизировать фронт", — сообщил Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в британской разведке.
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