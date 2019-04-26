В США лишь четверть военных самолетов F-35 полностью готовы к бою

Главный контрольно-ревизионный орган Конгресса США обнаружил низкий уровень боеготовности истребителей-бомбардировщиков F-35. Половина из них может выполнить только одно боевое задание, а полностью укомплектовано всем необходимым только 27% самолетов.
"Самолеты данного типа не могли выполнять полеты почти 30% времени с мая по ноябрь 2018 года, потому что для них не было необходимых деталей", — отмечается в официальном отчете.
Одной из причин сложившейся ситуации аудиторы считают плохое качество учета запчастей и расходных материалов для F-35 в вооруженных силах. Кроме того, постоянная модернизация самолетов приводит к тому, что закупаемые запчасти успевают быстро устаревать.
"Без подробного плана развития сети, Минобороны США может не справиться с обслуживанием расширяющегося флота F-35", — говорится в документе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Германия отказалась от закупки у США F-35.
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