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Источник Правда.Ру

У военных США насчитали 4000 ядерных боеголовок

Силовые структуры

Американские ученые-ядерщики оценили количество атомного оружия, которым располагают военные США. По оценке авторов исследования, ядерными боеголовками оснащены 1780 стратегических носителя. Еще 2050 боеголовок находится на складах.


Ядерное оружие США охраняли наркоманы

В публикации "Бюллетеня ученых-ядерщиков" указано, что 400 боеголовок установлены на межконтинентальных баллистических ракетах, 890 — на баллистических ракетах подлодок, 200 — на крылатых ракетах воздушного базирования.

150 ядерных авиабомб находятся на базах США за рубежом, причем, больше всего их в Италии и Турции — 40 и 50 штук. 100 бомб хранятся на базах на территории страны.

В резерве американской армии имеется 400 боеголовок для межконтинентальных ракет и 1030 - для ракет подлодок.

Крупнейшие хранилищам атомного оружия США расположены в Киртлэнде (штат Нью-Мексико), Вашингтоне и на военно-морских базах Китсап и Кингс-Бэй.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп сообщил о необходимости полностью избавиться от ядерного оружия всем странам мира. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Кремль готов к переговорам на эту тему.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы ядерное оружие ядерное оружие США
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