Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией

Главный конструктор российского истребителя пятого поколения Су-57 Михаил Стрелец заявил, что выпуск боевым самолетом тормозных парашютов до приземления на полосу является "штатной ситуацией".

По словам конструктора, происходит выпуск парашютов при посадке на укороченный участок на высоте в два-три метра, и каждый профессионал понимает, что это вполне нормальное явление.

В одном из Telegram-каналов отреагировали на заявление Стрельца, опубликовав комментарий, восходящий к известной комедии "ДМБ": "Мы ваш недуг в подвиг обратим".

Напомним, что нестандартное приземление российского истребителя произошло во время тренировочных полетов в Жуковском. Отметим, что полеты предшествовали выступлению Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне. В социальных сетях сразу начали строить предположения о том, почему истребитель выпустил парашюты, не коснувшись полосы. Например, многие посчитали, что у Су-57 отключилась предохранительная система.

Фото: Pravda.Ru

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