10 сентября в Северной Корее испытали сверхбольшую реактивную систему залпового огня. Рассказали об этом в Центральном телеграфном агентстве КНДР.
Судя по предоставленной информации, наблюдал за испытаниями глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Во время тестов продемонстрировали основные боевые характеристики системы и ее способности.
Сообщается, что в общем в КНДР провели два пуска снарядов с территории провинции Пхенан-Намдо. Оба снаряда выпустили в сторону Японского моря. Ракеты пролетели 330 километров в восточном направлении.
Ранее о предполагаемых испытаниях говорили в оборонном ведомстве Южной Кореи.
Напомним, что 25 августа северокорейские власти рассказали об успешном испытании "новой сверхкрупной" ракеты. Все снаряды были запущены в том же направлении — в сторону Японского моря. Однако, как сообщают военные, ракеты не попали ни по территориальным водам Японии, ни по экономической зоне государства.
Отметим, что ранее с заявлением об этих испытаниях выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, Северная Корея не нарушает соглашений, которые были подписаны в Сингапуре.
Фото: Pravda.Ru
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