Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в мире существуют "реальные аналоги" американских истребителей F-35. По его словам, Турция уже "проработала" вопрос поставок истребителей-аналогов F-35. Также турецкий лидер отметил, что ему продолжают поступать предложения о покупке других самолетов.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Турция может закупить российские истребители Су-57 после отказа США продавать стране F-35. Власти Соединенных Штатов решили отменить сделку с Турцией о продаже F-35 в связи с поставками в страну российских комплексов C-400. Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что оборонная промышленность Турции станет сильнее после исключения страны из программы по производству новейших истребителей F-35.

Также "Правда.Ру" рассказывала, что в "Рособоронэкспорте" заявляли о готовности продать Турции партию истребителей Су-57.

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