Военные коалиции США уничтожили собственный склад с оружием в Сирии

Коалиция, во главе которой стоят США, нанесла авиаудар по своему складу вооружения и боеприпасов в Сирии. Согласно информации, опубликованной в твиттере полковника Майлса Кэггинса, речь идет об объекте, расположенном в районе Кобани.

Американские военные разбомбили бывший цементный завод, на котором они хранили вооружение и болеприпасы. Атака планировалась заранее. Ее цель - уничтожить то, что не успели забрать с собой отступавшие американские военные.

Пентагон потребовал американских военных оперативно освободить северные территории Сирии, поэтому у них не было возможности забрать все боеприпасы и военное снаряжение со складов.

Поэтому было принято решение об уничтожении склада с помощью авиаудара, чтобы боеприпасами никто не смог воспользоваться.

Фото: pixabay.com

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