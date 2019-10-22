Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Сейчас Германия совместно с Францией работают над созданием нового боевого танка, призванного заменить "Леопарды" и французские "Леклерки". Но, по мнению автора статьи, между участниками проекта может быть конкуренция.
Главный камень преткновения - это пушка. На оружейном предприятии "Рейнметалл" разработали орудие калибром 130 мм, а в "Некстера" (Франция) ранее создали пушки калибра 140 мм.
По мнению специалистов обоих оружейных концернов, их пушки подходят для совместного проекта боевого танка.
У нового танка Т-14 "Армата" 1500-сильный дизельный двигатель. Кроме того, данная модель оборудована модульным комплексом динамический защиты "Малахит".
"Леопард 2" — немецкий основной боевой танк. Он отличается комбинированной многослойной броней. Кроме того, этот танк оснащен приборами ночного видения.
Фото: twitter.com
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