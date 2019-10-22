"Азов" ответил на планы США признать полк террористической организацией

Украинский полк "Азов" (против его членов в РФ возбуждено уголовное дело) заявил, что обращение 40 конгрессменов США о том, что "Азов" нужно включить в список террористических организаций, является "информационной атакой на Украину".

В своем письме, адресованном госсекретарю США Майку Помпео, конгрессмены отметили, что ООН определила случаи, когда представители данной группировки нарушали права человека и даже пытали людей.

Но, несмотря на это, "Азов" продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан.

Руководство полка "Азов" назвало обращение американских конгрессменов "полной чушью" заявив, что "Полк "Азов" является официальной структурой Национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу. В полке сообщили, что этим обращением 40 членов палаты представителей США "приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте".

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, деятельность которых спонсировалась частыми лицами. "Азов" принимал участие в военной операции в Донбассе. Позднее власти Украины решили, что в стране не должно быть никаких незаконных вооруженных формирований. Тогда добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды украинских ВС.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" в связи с совершенными мим преступлениями.

Фото: twitter.com

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