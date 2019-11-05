Турецкие военные заявили о задержании сестры аль-Багдади

Турецкие военные задержали сестру "ликвидированного" главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Турции сообщило британское новостное агентство Reuters, информацию подтверждает и американское издание Associated Press.

65-летнюю Расмию Авад задержали в ходе рейда неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии в грузовом контейнере-прицепе, в котором она жила вместе со своей семьей. По словам представителя властей, во время задержания с женщиной находились пять детей, а также муж и невестка. Последних сейчас также допрашивают, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По данным Associated Press, Расмия Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.

"Мы надеемся получить ценную информацию от сестры аль-Багдади о внутренней работе ИГ*", — цитирует британское издание слова турецкого военного. Он также добавил, что "такого рода вещи — золотая жила разведки", отметив, что полученные данные помогут значительно расширить представление о террористической группировке.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, США 27 октября сообщили об уничтожении аль-Багдади. Позднее ИГ* подтвердило гибель своего лидера. Новым главарем террористической группы, по данным западных СМИ, стал Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ, отметив, что полученной о его гибели информации нельзя верить, пока она не будет подкреплена доказательствами. В российском Минобороны России также отметили, что не имеют проверенных данных об американской операции по уничтожению террориста.

* Организация, запрещенная в России.

Фото: ©reuters.com