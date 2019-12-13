Америка испытала баллистическую ракету, запрещённую ДРСМД

Впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты испытали баллистическую ракету средней дальности.

Об успешном пуске сообщил в своём Твиттере американский министр обороны Марк Эспер. Он также поздравил всю ответственную за разработку команду, сумевшую перейти от замысла к испытаниям прототипа всего за девять месяцев, прошедших с тех пор, как США приостановили своё участие в ДРСМД (официально страна вышла из договора в августе). По словам Эспера, обычно такая работа занимает от двух лет.

Как ранее и сообщала "Правда.Ру", испытательный запуск происходил на калифорнийской авиабазе Ванденберг. Как сообщается, баллистическая ракета преодолела свыше 500 километров.

Соединённые Штаты официально объясняют свой выход из договора действиями России, однако у экспертов иные мнения.