В Сирийском МИД заявили, что нефтяные объекты страны были атакованы США

Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии, заявил в понедельник, что нефтеперерабатывающие объекты страны подверглись атаке со стороны США.

Как сообщил Муаллем, атака имела место четырьмя днями ранее в городе Хомс. Нефтеперерабатывающие объекты стали целью беспилотников, выпущенных с базы в Ат-Танфе. Глава МИД отметил, что именно сейчас жителям страны особенно остро необходимы нефть и газ, не только в связи с зимним сезоном, но и из-за "турецкой агрессии", как выразился Муаллем.

"У народа Сирийской Арабской Республики похищают его недра", — заявил он.

По словам министра иностранных дел, сирийское правительство рассматривает действия Соединённых Штатов и Турции как пиратство.

Представители правительства Сирии, включая Башара Асада, не впервые заявляют о том, что Америка похищает нефтегазовые ресурсы страны и продают их Турции.