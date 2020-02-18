Соединенные Штаты сократили оборонный бюджет. Для этого пришлось закрыть или сильно урезать порядка ста программ.
Об этом пишет Breaking Dehence по итогам анализа оборонного заказа на 2021 года.
"Зачем отменять модернизацию мобильного штурмового моста JAB, если армия США планирует воевать в Восточной Европе, где реки многочисленны, а имеющиеся мосты не выдерживают веса американских танков. Также непонятна экономия на танковом тягаче, спрос на который очень велик в той же Европе по тем же причинам, — пытается найти логику в решении военных издание.
Под сокращение попала программа глубокой модернизации вертолетных ракет ($122 млн), а также отменено решение создать баллистическую ракету средней дальности.
Ранее военные планировали модернизировать многострадальную БМП Bradley. Однако этого не произойдет.
"Устаревшая бронемашина не устраивает военных по многим параметрам — последней каплей стало то, что на Bradley оказалось невозможным установить современную защиту. Проект обновления трех тысяч БМП образца 1981 года сочли слишком дорогим — вместо этого для армии США разрабатывают новую бронемашину OMFV. Хотя у нее есть свои проблемы", — пишет Breaking Dehence.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.