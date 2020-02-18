США закрыли или урезали около ста военных программ

Соединенные Штаты сократили оборонный бюджет. Для этого пришлось закрыть или сильно урезать порядка ста программ.

Отменена 41 программа закупок для армии.

Сокращен бюджет 39 программ.

Об этом пишет Breaking Dehence по итогам анализа оборонного заказа на 2021 года.

"Зачем отменять модернизацию мобильного штурмового моста JAB, если армия США планирует воевать в Восточной Европе, где реки многочисленны, а имеющиеся мосты не выдерживают веса американских танков. Также непонятна экономия на танковом тягаче, спрос на который очень велик в той же Европе по тем же причинам, — пытается найти логику в решении военных издание.

Под сокращение попала программа глубокой модернизации вертолетных ракет ($122 млн), а также отменено решение создать баллистическую ракету средней дальности.

Многострадальный БМП Bradley и не менее проблемный OMFV

Ранее военные планировали модернизировать многострадальную БМП Bradley. Однако этого не произойдет.