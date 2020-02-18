Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

США закрыли или урезали около ста военных программ

Силовые структуры » Министерство обороны

Соединенные Штаты сократили оборонный бюджет. Для этого пришлось закрыть или сильно урезать порядка ста программ.

  • Отменена 41 программа закупок для армии.
  • Сокращен бюджет 39 программ.

Об этом пишет Breaking Dehence по итогам анализа оборонного заказа на 2021 года.

"Зачем отменять модернизацию мобильного штурмового моста JAB, если армия США планирует воевать в Восточной Европе, где реки многочисленны, а имеющиеся мосты не выдерживают веса американских танков. Также непонятна экономия на танковом тягаче, спрос на который очень велик в той же Европе по тем же причинам, — пытается найти логику в решении военных издание.

Под сокращение попала программа глубокой модернизации вертолетных ракет ($122 млн), а также отменено решение создать баллистическую ракету средней дальности.

Многострадальный БМП Bradley и не менее проблемный OMFV

Ранее военные планировали модернизировать многострадальную БМП Bradley. Однако этого не произойдет.

"Устаревшая бронемашина не устраивает военных по многим параметрам — последней каплей стало то, что на Bradley оказалось невозможным установить современную защиту. Проект обновления трех тысяч БМП образца 1981 года сочли слишком дорогим — вместо этого для армии США разрабатывают новую бронемашину OMFV. Хотя у нее есть свои проблемы", — пишет Breaking Dehence.

Темы сша военный бюджет-2021 сокращение программ
Актуальная аналитика
Новости медицины
Парадокс медицины в России: бесплатная или страховая
Власть
Дмитрий Журавлев: пока народ шумит - это еще не конец
Мировая кооперация
Информационный вирус хуже коронавируса
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Резцова не попала в женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Силовики задержали двух подростков, которые готовили теракт в Крыму
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Один такой: массового выпуска Су-57 в России не будет
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Елена Степаненко будет вести новое шоу на ТВ
Эксперт прокомментировал возможность войны между Россией и Белоруссией
ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост президента организации
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Последние материалы
Эксперт прокомментировал возможность войны между Россией и Белоруссией
ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост президента организации
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Дмитрий Журавлев: пока народ шумит - это еще не конец
Тимур Батрутдинов рассказал о своей интимной жизни
На Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Кудрин заявил, что правительство может снизить налоги
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Киев не откажется от воинского приветствия "Слава Украине!"
F-35 могут достаться Сингапуру, а не Турции
Путин поддержал отмену комиссий при плате за ЖКХ
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
На Украине запретили показ фильма с участием президента
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Шансы есть: как России оспорить выплату $50 млрд акционерам ЮКОСа
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ