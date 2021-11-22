В Крыму успешно испытали комплексы С-400 и "Панцирь": уничтожали ракеты

В Крыму провели учения по уничтожению крылатых снарядов условного противника при помощи ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

По сообщению пресс-службы Черноморского флота, испытания оружия было запланировано и прошло успешно.

"Провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", — цитирует сообщение РИА Новости.

Крылатые ракеты условного противника были смоделированы при помощи электронного управления. Параметры снарядов сильно отличались по высоте, координатам движения и скорости полёта, что усложняло задачу ликвидации.

"Расчёты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи", — отметили в ведомстве.

Ранее Pravda.Ru писала об испытаниях первого вертолёта-дрона "Термит" с авиаракетами на борту. Корректируемые снаряды рассчитаны на дальность в шесть километров.

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