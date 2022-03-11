EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Ещё неделя - и Мариуполь может быть освобождён, предрекла политик Митина

Силовые структуры

Мариуполь может быть освобождён уже через неделю, если украинские силы не будут намеренно затруднять выход мирного населения, заявила политик и первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина.

Ещё неделя - и Мариуполь может быть освобождён, предрекла политик Митина

В эфире Телеканала "360" она объяснила, что для российской стороны остаётся приоритетной задачей максимально сохранить жизни и безопасность гражданского населения. Однако, по её словам, Украина всячески препятствует выходу мирных граждан.

"Легендарный в ДНР батальон "Восток" сейчас плотно задействован на зачистке Мариуполя. Как оценивают наши военные эксперты и люди, находящиеся там, ещё неделя", — сказала Митина.

Кроме того, политик заметила, что в отношении Мариуполя сейчас больше всего спекуляций, она напомнила о недавней провокации с роддомом.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, киевский режим падёт. Эксперт отметил, что именно эти два города имеют для украинских войск особенное символическое значение.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал "авиаудар" по больнице № 3 в Мариуполе. Он сообщил, что Киев полностью срежиссировал эту провокацию, чтобы обвинить Россию в атаке.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина дарья митина
Sberbank
Новости
Байден не Джеймс Бонд: и взболтал, и смешал
Украина попытается получить арестованные в Европе резервы России
Украинские националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове
Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"
Ещё неделя - и Мариуполь может быть освобождён, предрекла политик Митина
США окучивают экономику Казахстана
Байден выступил против "Третьей мировой войны" между Россией и НАТО
Экономист объяснил, сможет ли российская экономика избежать дефолта
Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"
Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Последние материалы
Украинские националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове
Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"
Ещё неделя - и Мариуполь может быть освобождён, предрекла политик Митина
США окучивают экономику Казахстана
Байден выступил против "Третьей мировой войны" между Россией и НАТО
Экономист объяснил, сможет ли российская экономика избежать дефолта
Герой для солдат, пример для врага
Почему учителю русского языка на пенсии полезно изучать математику
Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"
Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников