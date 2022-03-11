Ещё неделя - и Мариуполь может быть освобождён, предрекла политик Митина

Мариуполь может быть освобождён уже через неделю, если украинские силы не будут намеренно затруднять выход мирного населения, заявила политик и первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина.

В эфире Телеканала "360" она объяснила, что для российской стороны остаётся приоритетной задачей максимально сохранить жизни и безопасность гражданского населения. Однако, по её словам, Украина всячески препятствует выходу мирных граждан.

"Легендарный в ДНР батальон "Восток" сейчас плотно задействован на зачистке Мариуполя. Как оценивают наши военные эксперты и люди, находящиеся там, ещё неделя", — сказала Митина.

Кроме того, политик заметила, что в отношении Мариуполя сейчас больше всего спекуляций, она напомнила о недавней провокации с роддомом.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, киевский режим падёт. Эксперт отметил, что именно эти два города имеют для украинских войск особенное символическое значение.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал "авиаудар" по больнице № 3 в Мариуполе. Он сообщил, что Киев полностью срежиссировал эту провокацию, чтобы обвинить Россию в атаке.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.