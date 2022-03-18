Чеченские бойцы спасли сотню мирных граждан в Мариуполе, заявил Кадыров

Чеченцы спасли ещё сто мирных жителей в Мариуполе, освобождая город от националистов, заявил лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни сообщил об этом в своём Telegram-канале, добавив, что теперь мирные граждане находятся в безопасности.

"Задачи по очищению Мариуполя от вооружённых банд нацистов, бандеровцев и шайтанов успешно решаются… В очередном квадрате, отбитом у бандитов, наши воины спасли ещё сто мирных жителей. Они вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым — едой, водой, медикаментами, предметами первой надобности", — написал он.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

Ранее Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищать невинных чеченцев на Украине. Он заявил, что все причастные к этим нацистским проявлениям будут наказаны.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.