Гончаренко: бывший вице-премьер Грузии приехал на Украину в составе наёмников

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что бывший вице-премьер, экс-спикер парламента Грузии Георгий Барамидзе участвует в боевых столкновениях на территории Украины.

По его словам, известный политик действует в составе наёмников грузинского легиона, поддерживающего Вооружённые силы Украины (ВСУ).

В своём Telegram-канале Гончаренко поделился видеозаписью, где Барамидзе рассказывает, что на украинских территориях сосредоточено порядка 300-400 военных из Грузии. Экс-спикер грузинского парламента подчеркнул: одна часть наёмников находится под Киевом, а другая — под Харьковом.

"За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе", — указал депутат Рады Гончаренко.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия с помощью берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожила центр сбора и подготовки наёмников, который располагался под Одессой.