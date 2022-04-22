Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что Вооружённые силы РФ ведут спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди личного состава и гражданского населения.
Выступая на годовом собрании Союза предприятий оборонной промышленности Свердловской области, он подчеркнул: армия России ежедневно уничтожает с помощью высокоточного оружия опорные пункты, военную технику и склады вооружения, принадлежащие ВСУ.
"При нанесении ударов Вооружённые силы РФ никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооружённых сил Украины", — подчеркнул Миннекаев.
Ранее он озвучил задачи второй фазы спецоперации России по демилитаризации Украины. По его словам, российским солдатам предстоит обеспечить сухопутный коридор в Крым, взяв под свой контроль Донбасс и юг Украины. После этого, пояснил Миннекаев, армия РФ сможет выйти в Приднестровье, где отмечаются "факты притеснения русскоязычного населения".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"