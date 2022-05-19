Окончание боевых действий в Мариуполе является одним из самых важных событий в ходе военной спецоперации на Украине. Российские войска взяли город под абсолютный контроль после того, как боевики нацбата "Азов"* капитулировали. По мнению испанского издания El Pais, это является главной победой России на Украине.
"Украинское правительство избегает термина "капитуляция", когда речь идёт о Мариуполе", — указывает газета.
Однако венесуэльский эксперт Андрес Пьерантони не согласен с мнением испанских коллег. Обозреватель отметил, что в ходе информационной войны издания умалчивают более важные события на Украине. По мнению Пьерантони, не менее значимым является взятие Попасной и продвижение в Северодонецке.
"Главная победа Владимира Путина - это продолжение специальной военной операции теми же силами, которые были задействованы в её начале, без ослабления сил на других границах и без мобилизации", — заявил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.