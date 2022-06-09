ВКС РФ уничтожили в Житомирской области учебный центр с иностранными наёмниками

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что армия России ликвидировала учебный центр, в котором тренировали иностранных боевиков. База находилась в Житомирской области, отметил генерал-лейтенант.

"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства во время брифинга.

Вместе с этим в МО РФ рассказали об уничтожении двух пунктов управления и ЗРК "Оса-АКМ", который расположили в Раздоловке ДНР. Также, по словам Конашенкова, ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов в Парасковиевке ЛНР и 23 районам, на территории которых находились военные ВСУ и их вооружения.

Ранее член Госдумы Адам Делимханов, который принимал участие в спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, заявил, что российская миссия, скорее всего, закончится к концу 2022 года.