Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что армия России ликвидировала учебный центр, в котором тренировали иностранных боевиков. База находилась в Житомирской области, отметил генерал-лейтенант.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства во время брифинга.
Вместе с этим в МО РФ рассказали об уничтожении двух пунктов управления и ЗРК "Оса-АКМ", который расположили в Раздоловке ДНР. Также, по словам Конашенкова, ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов в Парасковиевке ЛНР и 23 районам, на территории которых находились военные ВСУ и их вооружения.
Ранее член Госдумы Адам Делимханов, который принимал участие в спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, заявил, что российская миссия, скорее всего, закончится к концу 2022 года.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.