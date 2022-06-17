Кедми: ВС РФ применили на Украине новейшее лазерное оружие "Задира"

Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска задействовали новейший боевой лазерный комплекс "Задира".

О лазерном оружие пока известно крайне мало. Однако, по словам Кедми, тактический комплекс "Задира" может сбивать беспилотные аппараты, артиллерийские снаряды, мины, то есть практически всё, что находится в радиусе действия.

"Лазерное оружие очень эффективное. Боевые испытания уже прошли. Когда это будет на вооружении, это будет очень и очень хорошо. Причем, "Задира" не только против ракет, снарядов и мин — оно против снайперов", — заявил Кедми.