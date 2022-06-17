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МО России: больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши, Канады и США

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что самое большое количество наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, прибыло из Польши, Канады и Штатов.

МО России: больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши, Канады и США

"Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наёмников является Польша", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.

По информации российского военного ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации зарегистрировали 1831 польского боевика, из которых 378 уничтожены, 272 покинули Украину. Вместе с этим в МО РФ сообщили о 601 канадском наёмнике. Из них 162 погибли, 169 вернулись на родину. Из США прибыло 530 человек, 214 убили, 225 уехали, отметил Конашенков. По его словам, всего к конфликту на Украине привлекли представителей 64 стран.

"Поток наёмников не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", — заключил российский военный.

Ранее сообщалось, что представители Верховного суда ДНР не получали прошение о помиловании от приговорённых к смертной казни иностранных наёмников Шона Пиннера, Эйдена Эслина и Саадуна Брагима.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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