Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что самое большое количество наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, прибыло из Польши, Канады и Штатов.
"Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наёмников является Польша", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.
По информации российского военного ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации зарегистрировали 1831 польского боевика, из которых 378 уничтожены, 272 покинули Украину. Вместе с этим в МО РФ сообщили о 601 канадском наёмнике. Из них 162 погибли, 169 вернулись на родину. Из США прибыло 530 человек, 214 убили, 225 уехали, отметил Конашенков. По его словам, всего к конфликту на Украине привлекли представителей 64 стран.
"Поток наёмников не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", — заключил российский военный.
Ранее сообщалось, что представители Верховного суда ДНР не получали прошение о помиловании от приговорённых к смертной казни иностранных наёмников Шона Пиннера, Эйдена Эслина и Саадуна Брагима.
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