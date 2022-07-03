В освобождённом Лисичанске нашли боевиков Воружённых сил Украины, прятавшихся в квартирах местных граждан.
Они были обнаружены в воскресенье. Бандеровцев было трое, сообщило РИА Новости.
Один из националистов сказал, что сам решил сдаться и добровольно хотел уже сложить оружие.
”Я не прячусь. Я вышел и не прячусь”, — заявил ВСУшник.
Напомним, в воскресенье, 3 июля, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
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