В Лисичанске нашли боевиков ВСУ, прятавшихся в квартирах местных жителей

В освобождённом Лисичанске нашли боевиков Воружённых сил Украины, прятавшихся в квартирах местных граждан.

Они были обнаружены в воскресенье. Бандеровцев было трое, сообщило РИА Новости.

Один из националистов сказал, что сам решил сдаться и добровольно хотел уже сложить оружие.

”Я не прячусь. Я вышел и не прячусь”, — заявил ВСУшник.

Напомним, в воскресенье, 3 июля, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.