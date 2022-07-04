Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине. Такой вывод сделал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что на Украину поступили четыре HIMARS, а теперь уже речь идёт о восьми. Получается, снова налицо ложь США, отметил журналист.

Установки поступают на Украину не с такими, как у РСЗО — неуправляемыми ракетами, а с ракетами, способными совершать корректировку. Их можно назвать высокоточными боеприпасами, пояснил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что у HIMARS есть инерциальная система наведения, благодаря которой они могут выйти на любую цель по координатам, и специальный блок для связи, чтобы передавать данные. Выдавать координаты им может спутниковая группировка.

На территории Украины присутствуют специалисты, которые могут эти данные передавать, поэтому у них есть всё для нанесения высокоточных ударов, дальность которых составляет до 70 км, заключил эксперт.