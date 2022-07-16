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Экс-боец ВСУ рассказал, как свои же танкисты уничтожили колонну из 200 человек

Силовые структуры

Бывший боец ВСУ, который сам пришёл в комендатуру и сдался, рассказал, как 24 февраля свои же танкисты перепутали их с русскими и обстреляли из танков.

По его словам, из колонны, в которой было 25 единиц техники и 200 человек, осталось только шесть или семь машин и около 30 человек в живых.

Мужчина добавил, что сам бросил трактор, которым он управлял и спрятался в лесопосадке, где переждал стрельбу, лёжа на снегу. Бой длился около получаса, заметил он.

Позже, когда тем, кто выжил, удалось добраться до Старобельска, украинские военные объяснили, что перепутали, приняв их за колонну российских войск, которая зашла без флагов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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