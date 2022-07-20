Жителей посёлка Казачья Лопань эвакуируют из-за обстрелов ВСУ

Администрацией посёлка Казачья Лопань в Харьковской области было принято решение об эвакуации мирных граждан. Жителей вывезут в Белгородскую область.

Под защитой бойцов Народной милиции ЛНР из населённого пункта Казачья Лопань гражданских вывезли в безопасное место. Несмотря на отсутствие в посёлке военной инфраструктуры, он постоянно подвергается обстрелам с территории, контролируемой украинскими вооруженными формированиями.

Ранее сообщалось, что на этом направлении Генштаб ВСУ намеревался провести масштабное контрнаступление на освобождённую от националистов часть Харьковской области.

Чтобы защитить жителей в автобусе во время возможного обстрела, луганские военнослужащие передали им свои каски и бронежилеты, сообщает портал bel.ru.

По мнению экспертов из США, полное освобождение Харьковской области является одной из ближайших целей, поставленной перед российскими подразделениями на Украине.