Армия России ликвидировала до 50 военных ВСУ ударом по пункту дислокации в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункт дислокации украинских солдат в Донецкой Народной Республике.

По информации ведомства, в результате удара армии России погибли около 50 бойцов ВСУ. Также в министерстве рассказали о ликвидации двух гаубиц "Мста-Б" и 10 единиц военной техники.

"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населённого пункта Кодема ДНР нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-ой механизированной бригады Вооружённых сил Украины", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в МО сообщили об уничтожении 100 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях. Вместе с этим российские солдаты ликвидировали четыре склада боеприпасов.