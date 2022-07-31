Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункт дислокации украинских солдат в Донецкой Народной Республике.
По информации ведомства, в результате удара армии России погибли около 50 бойцов ВСУ. Также в министерстве рассказали о ликвидации двух гаубиц "Мста-Б" и 10 единиц военной техники.
"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населённого пункта Кодема ДНР нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-ой механизированной бригады Вооружённых сил Украины", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в МО сообщили об уничтожении 100 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях. Вместе с этим российские солдаты ликвидировали четыре склада боеприпасов.
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