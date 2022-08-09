19FortyFive: Т-90 — лучший российский танк

Лучший танк российской армии — Т-90.

Такое мнение высказали эксперты американского издания 19FortyFive.

Т-90 является одним из наиболее современных основных боевых танков ВС РФ. При его создании использован весь накопленный опыт танкостроения, пишет издание.

"Программа Т-90 началась в 1980-х годах как модернизированная версия Т-72. Но к 1989 году в рамках программы началась разработка нового танка. В 1992 году началось серийное производство Т-90”, — сообщает автор статьи Марк Эпископос.

Он напоминает, что этот остаётся одним из наиболее актуальных танков. Т-90 имеет 125-мм пушку автоматического заряжания. Дальность поражения пушки - 5 километров.

"Под капотом" у боевой машины стоит 12-цилиндровая силовая установка, которая даёт возможность развивать скорость 60 км/час на дороге и 50 км/час на бездорожье.

Помимо этого, Т-90 оснащён противотанковой ракетной системой "Рефлекс” с управляемыми снарядами. Последняя даёт возможность поражать не только бронетехнику, но и вертолёты противника.

Автор также сообщает, что Т-90 имеет многослойную стальную броню и динамическую защиту "Контакт-5″.