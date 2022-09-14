Литовкин: операция ВСУ в Запорожье напомнит Киеву провал под Херсоном

Все провокации Украины в отношении Запорожской атомной электростанции будут пресекаться российской армией. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru.

"Сегодня утром мы потопили очередную баржу с очередным десантом, и мы знаем, что там собирается какая-то ударная группировка на берегу Днепра, чтобы атаковать Запорожскую область", — отметил эксперт.

По мнению Литовкина, Россия обязательно предпримет меры для того, чтобы операция ВСУ в Запорожье завершилась аналогичным образом, как было во время "контрнаступления" под Херсоном.