Все провокации Украины в отношении Запорожской атомной электростанции будут пресекаться российской армией. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru.
"Сегодня утром мы потопили очередную баржу с очередным десантом, и мы знаем, что там собирается какая-то ударная группировка на берегу Днепра, чтобы атаковать Запорожскую область", — отметил эксперт.
По мнению Литовкина, Россия обязательно предпримет меры для того, чтобы операция ВСУ в Запорожье завершилась аналогичным образом, как было во время "контрнаступления" под Херсоном.
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