Стрелков: Кадыров победил в "схватке" с Минобороны РФ

Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина присвоить главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника.

По мнению Стрелкова, этот шаг президента демонстрирует победу чиновника в "схватке" с некоторыми сотрудниками военного ведомства РФ. Также экс-министр отметил, что Путин "сделал организационные выводы".

Ранее Кадыров сообщил, что получил звание генерал-полковника. Вместе с этим руководитель Чечни рассказал об успехах Вооружённых сил Российский Федерации в ДНР и Херсонской области.