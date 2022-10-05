Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина присвоить главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника.
По мнению Стрелкова, этот шаг президента демонстрирует победу чиновника в "схватке" с некоторыми сотрудниками военного ведомства РФ. Также экс-министр отметил, что Путин "сделал организационные выводы".
Ранее Кадыров сообщил, что получил звание генерал-полковника. Вместе с этим руководитель Чечни рассказал об успехах Вооружённых сил Российский Федерации в ДНР и Херсонской области.
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