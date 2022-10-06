Генерал Соболев назвал основную проблему спецоперации: "Новости стыдно слушать"

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал критику в адрес Минобороны и отметил, что только после объявления военной спецоперации начал восстанавливаться армейский тыл. Сейчас в этом плане всё налаживается, отметил он.

Основная проблема, по мнению Соболева, заключается в том, что удары со стороны боевиков украинской армии по российским регионам продолжаются. Он призвал принять срочные меры в отношении киевского режима и уничтожить стратегические пути, чтобы западные страны не смогли поставлять оружие для ВСУ.

"Обстрелы не замалчиваются, новости стыдно слушать", — заявил генерал в беседе с НСН.