Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал критику в адрес Минобороны и отметил, что только после объявления военной спецоперации начал восстанавливаться армейский тыл. Сейчас в этом плане всё налаживается, отметил он.
Основная проблема, по мнению Соболева, заключается в том, что удары со стороны боевиков украинской армии по российским регионам продолжаются. Он призвал принять срочные меры в отношении киевского режима и уничтожить стратегические пути, чтобы западные страны не смогли поставлять оружие для ВСУ.
"Обстрелы не замалчиваются, новости стыдно слушать", — заявил генерал в беседе с НСН.
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