МО: армия Украины потеряла 30 человек на Краснолиманском направлении

Представители Минобороны РФ рассказали о ликвидации 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. По информации ведомства, украинские военные пытались пересечь реку Жеребец.

Вместе с этим в министерстве заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и пять пикапов.

Ранее в МО сообщали о ликвидации около ста солдат ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также, по данным Минобороны, противник потерял 300 человек на Николаево-Криворожском направлении.