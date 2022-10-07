Представители Минобороны РФ рассказали о ликвидации 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. По информации ведомства, украинские военные пытались пересечь реку Жеребец.
Вместе с этим в министерстве заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и пять пикапов.
Ранее в МО сообщали о ликвидации около ста солдат ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также, по данным Минобороны, противник потерял 300 человек на Николаево-Криворожском направлении.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.