Член Совета Федерации Владимир Джабаров сказал, что российскому обществу стоит задуматься о возвращении двухлетней службы в армии.
Как объяснил сенатор, солдатам необходимо много времени для обучения управлением техникой. Также член СФ указал на большую территорию нашей страны.
"Армия сразу увеличится в два раза", — добавил Джабаров, слова которого приводит "Парламентская газета".
Вместе с этим сенатор подчеркнул, что вероятность введения двухлетней службы зависит от российского лидера Владимира Путина и Минобороны РФ.
Ранее коллега Джабарова Виктор Бондарев заявил, что власти не станут привлекать срочников к военной спецоперации по принуждению к миру.
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