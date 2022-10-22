Генштаб ВСУ предоставляет новую сводку по состоянию на 12 часов дня 22 октября о происходящем на фронте. Сообщается, что российская армия ведёт контрнаступление на Терновую и Красный Лиман, штурмом берёт позиции противника под Донецком и в Луганской Народной Республике.
Также в сводке значится наступление ВС России в районах населённых пунктов Золотарёвка, Иванград, Соледар, Новокалиново, Первомайское, Озаряновка.
Зафиксированы пять ракетных и 19 авиационных ударов. Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) совершено порядка 94 пусков по позициям ВСУ в более 20 населённых пунктах.
В остальном ситуация без изменений: армия России концентрирует силы, ведёт огонь по всей линии фронта, осуществляет разведку с воздуха и укрепляет свои позиции.
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