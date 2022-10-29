Офицер НМ ДНР Баевский: ВСУ несут большие потери в технике, включая артиллерию

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в технике. Об этом рассказал подполковник армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский в беседе с ТАСС.

Военный заявил, что к потере артиллерийских систем, ракетно-артиллерийского вооружения и буксировочного транспорта привела контрбатарейная борьба. И из-за этого в Киеве нуждаются в поставках Запада.

"То есть решение о поставках западных орудий калибра 155 мм носит вынужденный характер и объясняется в первую очередь огромными потерями артиллерии противника", — заметил офицер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу поставлены новые системы ПВО для защиты от дронов-камикадзе.