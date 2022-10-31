Руководитель Киева Виталий Кличко сообщил, что в части города отсутствует электроснабжение. По словам чиновника, 80% горожан остались без воды.
"На всякий случай просим сформировать запасы воды с помощью ближайших бюветов и магазинов", — сказал мэр.
Вместе с этим он отметил, что местные специалисты работают над восстановлением станций. По информации Кличко, свет отключён в 350 тысячах квартир на территории Киева.
Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал призыв главы столицы поставить генераторы и одеяла. По мнению специалиста, эту просьбу можно назвать тревожным сигналом для украинских властей.
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