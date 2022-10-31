Кличко: 80% жителей Киева лишились воды

Руководитель Киева Виталий Кличко сообщил, что в части города отсутствует электроснабжение. По словам чиновника, 80% горожан остались без воды.

"На всякий случай просим сформировать запасы воды с помощью ближайших бюветов и магазинов", — сказал мэр.

Вместе с этим он отметил, что местные специалисты работают над восстановлением станций. По информации Кличко, свет отключён в 350 тысячах квартир на территории Киева.

Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал призыв главы столицы поставить генераторы и одеяла. По мнению специалиста, эту просьбу можно назвать тревожным сигналом для украинских властей.