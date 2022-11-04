Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что армия Украины атаковала посёлок Октябрьский. Как подчеркнул чиновник, в ходе обстрела никто не пострадал.

По информации губернатора, из-за взрывной волны в частных домах выбило стёкла, повредились заборы и стены. Вместе с этим глава региона отметил, что руководитель Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте происшествия.

"Сегодня подрядные организации начнут восстановительные работы", — добавил Гладков.

Ранее он рассказывал об атаке на село Красное.