Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что армия Украины атаковала посёлок Октябрьский. Как подчеркнул чиновник, в ходе обстрела никто не пострадал.
По информации губернатора, из-за взрывной волны в частных домах выбило стёкла, повредились заборы и стены. Вместе с этим глава региона отметил, что руководитель Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте происшествия.
"Сегодня подрядные организации начнут восстановительные работы", — добавил Гладков.
Ранее он рассказывал об атаке на село Красное.
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