Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами
Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать
Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"
Boeing ВВС США изобразил неприличный жест в воздухе у военных баз ВС РФ в Сирии
The Washington Post: войска ВС РФ укрепляют Херсон и готовят город к обороне
WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть
Эрдоган: Запад рассуждает о гуманности, а РФ бесплатно отправит зерно в Африку
Эрдоган счёл игнорирование голода в Африке позором Запада

Украинские военные обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области

Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что армия Украины атаковала посёлок Октябрьский. Как подчеркнул чиновник, в ходе обстрела никто не пострадал.

По информации губернатора, из-за взрывной волны в частных домах выбило стёкла, повредились заборы и стены. Вместе с этим глава региона отметил, что руководитель Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте происшествия.

"Сегодня подрядные организации начнут восстановительные работы", — добавил Гладков.

Ранее он рассказывал об атаке на село Красное.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".

Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Мир. Новости мира
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Военные новости
"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз
Силовые структуры
Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Силовые структуры
Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Силовые структуры
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Последние материалы
Эрдоган счёл игнорирование голода в Африке позором Запада
ISW: ВС РФ откажутся от битвы за Херсон при выводе ВДВ и подразделений морпехов
Зеленский заявил о преимуществе артиллерии ВСУ в интеллекте и мастерстве
Матвиенко: Россия Западу не враг, однако диктата не допустит
Важно, что наши ребята дома: эксперты об обменах между Россией и Украиной
Bloomberg: на Западе усиливается раскол в отношении к России
Собакам крупных пород необходим разнообразный и калорийный рацион
СМИ Польши стали причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ
Президент Ирана Раиси обратился к Байдену: страна снова не попадёт в ваш плен
МК: демократы США подготовили священные жертвы к выборам в Конгресс 8 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников