Финский лидер Саули Ниинистё сообщил, что власти не намерены размещать на территории страны ядерное оружие при включении в состав военно-политического блока НАТО.
"Такое оружие нам никто не предлагает", — подчеркнул президент, слова которого приводит Yle.
Вместе с этим руководитель государства указал на необходимость этого "инструмента профилактики" для альянса. Также Ниинистё напомнил, что в ядерной войне никто не сможет победить.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал представителей Москвы заявить, что она не собирается использовать ядерное оружие на Украине.
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