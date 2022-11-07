Президент Ниинистё: в Финляндии не собираются размещать ядерное оружие НАТО

Финский лидер Саули Ниинистё сообщил, что власти не намерены размещать на территории страны ядерное оружие при включении в состав военно-политического блока НАТО.

"Такое оружие нам никто не предлагает", — подчеркнул президент, слова которого приводит Yle.

Вместе с этим руководитель государства указал на необходимость этого "инструмента профилактики" для альянса. Также Ниинистё напомнил, что в ядерной войне никто не сможет победить.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал представителей Москвы заявить, что она не собирается использовать ядерное оружие на Украине.