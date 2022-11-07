Минобороны: ВС России уничтожили до ста солдат ВСУ и наёмников в ЛНР

Представители Минобороны России заявили, что две батальонные тактические группы украинской армии, которые состояли в том числе из наёмников, в течение суток наступали на посёлок Нижняя Дуванка и Сватово в Луганской Народной Республике.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе операции на Купянском направлении ВСУ потеряли около ста человек, два танка и пять боевых бронированных машин. Вооружённые силы Российской Федерации остановили наступление Украины, сообщили в МО.

Ранее в российском министерстве рассказали о ликвидации более 110 солдат ВСУ.