Представители Минобороны России заявили, что две батальонные тактические группы украинской армии, которые состояли в том числе из наёмников, в течение суток наступали на посёлок Нижняя Дуванка и Сватово в Луганской Народной Республике.
Как подчеркнули в ведомстве, в ходе операции на Купянском направлении ВСУ потеряли около ста человек, два танка и пять боевых бронированных машин. Вооружённые силы Российской Федерации остановили наступление Украины, сообщили в МО.
Ранее в российском министерстве рассказали о ликвидации более 110 солдат ВСУ.
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