Российские войска изменили тактику с использования батальонных тактических групп (БТГ) на более мелкие штурмовые группы для наступательных действий. Такой вывод делают эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.
По словам аналитиков, ВС РФ добились успехов вокруг Артёмовска.
Специалисты также отмечают, что бои на линии Сватово-Кременная и на Лиманском направлении продолжаются, несмотря на плохие погодные условия.
Ранее боец вооружённых сил Украины (ВСУ) из Артёмовска пожаловался на то, что военные России сменили тактику и действуют малыми группами.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.