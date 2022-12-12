ISW: военные России сменили тактику в районе Артёмовска

Российские войска изменили тактику с использования батальонных тактических групп (БТГ) на более мелкие штурмовые группы для наступательных действий. Такой вывод делают эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

По словам аналитиков, ВС РФ добились успехов вокруг Артёмовска.

Специалисты также отмечают, что бои на линии Сватово-Кременная и на Лиманском направлении продолжаются, несмотря на плохие погодные условия.

Ранее боец вооружённых сил Украины (ВСУ) из Артёмовска пожаловался на то, что военные России сменили тактику и действуют малыми группами.