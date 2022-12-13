FT: у армии Украины истощаются запасы ракет для систем ПВО С-300 и "Бук"

Западные журналисты сообщили, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и запчасти для систем противовоздушной обороны С-300 и зенитных ракетных комплексов "Бук". Как подчеркнули в СМИ, об истощении запасов рассказал полковник ВВС Украины Юрий Игнат.

По данным Financial Times, С-300 и "Бук" можно назвать основной ПВО страны. Для отражения удара армии РФ украинским солдатам необходимо использовать две ракеты, отметили в издании. Вместе с этим журналисты сообщили, что приобрести новые боеприпасы Киев не может, потому что их производят в РФ.

Как заявили в СМИ, Игнат предупредил, что 30 установок Gepard, системы ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS, которые Запад поставил Украине, не улучшают ситуацию. ВСУ нужны "сотни" единиц вооружения, подчеркнул военный. При этом в FT сказали, что у Москвы всё ещё есть много ракет.

Ранее Игнат отметил, что системы ПВО Украины не способны сбить иранские баллистические ракеты и "Искандеры".